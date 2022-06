Rząd zapowiada spadek cen węgla. Padła data

Oprac.: Bartosz Kołodziejczyk Polska

- Jeszcze w tym miesiącu spadnie cena węgla - zapowiada rzecznik rządu Piotr Müller. Polityk zaapelował w związku z tym do Polaków, by, jeżeli nie są do tego zmuszeni, nie kupowali węgla po obecnych cenach.

Zdjęcie Rzecznik rządu Piotr Müller / Paweł Wodzyński / East News