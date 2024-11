Rząd idzie na wojnę z bandytami drogowymi. Ministrowie ujawniają zmiany

W piątek minister sprawiedliwości Adam Bodnar razem szefem MSWiA Tomaszem Siemoniakiem i ministrem infrastruktury Dariuszem Klimczakiem zaprezentowali pakiet zmian dotyczący ruchu drogowego. Jak podkreślił Bodnar, międzyresortowe prace w tym zakresie trwały od dwóch miesięcy. - Stworzyliśmy zespół roboczy, który wypracował kompleksowe propozycje zmian dotyczące bezpieczeństwa w ruchu drogowym. Mamy nadzieję, że te propozycje odpowiedzą na to, co jest plagą na polskich drogach, czyli naruszanie bezpieczeństwa ruchu drogowego, które ma konsekwencje dla naszego życia społecznego - mówił na konferencji prasowej minister. Reklama

Walka z piratami drogowymi. Rząd szykuje zmiany w prawie

Jak przekazał Adam Bodnar zmiany odnoszą się zarówno do kodeksu karnego, kodeksu wykroczeń i ustawy prawo ruchu drogowego. - Chcemy wprowadzić zaostrzenie kar dla kierowców, którzy jeżdżą mimo zakazu prowadzenia pojazdów - podkreślił. Polityk wyjaśnił, że "jeżeli ktoś łamie ten zakaz, to chcemy, żeby mógł dożywotnio stracić prawo jazdy". Główne zmiany proponowane przez rząd to:

zaostrzenie kar dla sprawców jadących z sądowym zakazem, m.in. dożywotni zakaz prowadzenia pojazdów;

rozszerzenie zasad stosowania przepadku pojazdu. W sytuacji, w której kierowca miał od 0,5 do 1,5 promila alkoholu we krwi lub miał zakaz prowadzenia pojazdów;

ograniczenie możliwości zawieszenia kary pozbawienia wolności, jeśli sprawca w momencie zdarzenia miał zakaz prowadzenia pojazdów lub miał co najmniej 1,5 promila alkoholu we krwi;

brak możliwości nakładania się zakazów prowadzenia pojazdów.

- W sytuacji, gdy kierowca kieruje pojazdem i ma od 0,5 do 1,5 promila alkoholu we krwi, lub ma zakaz prowadzenia pojazdu, to sąd może orzec przepadek pojazdu. Jeżeli kierowca ma powyżej 1,5 promila, to sąd ma obowiązek, żeby to zrobić - wskazał Bodnar. Jak wyjaśnił, "w przypadku tych ostatnich kierowców, chcemy ustawowo wprowadzić ograniczenie możliwości zawieszenia kary pozbawienia wolności". - Zakazy prowadzenia pojazdów nie powinny się też nakładać - podkreślił szef resortu sprawiedliwości, dodając, że sądy będą miały za zadanie każdorazowo sprawdzać, czy wobec danej osoby są orzeczone zakazy prowadzenia pojazdów i robić tak, żeby te wyroki się na siebie nie nakładały. Reklama

Wyścigi uliczne przestępstwem. Tomasz Siemoniak o szczegółach

Następnie głos zabrał Siemoniak, który powiedział, że wprowadzony ma zostać nowy typ przestępstwa - organizacja i udział w nielegalnych wyścigach samochodowych. - Uważamy, że skala tej patologii jest taka, że trzeba znaleźć nowy przepis - przyznał minister. Co więcej, szef MSWiA oświadczył, że rządzący chcą także wprowadzić nowe wykroczenie - tzw. drift. Będą również wyższe sankcje za rażąco niebezpieczną (brawurową) jazdę. Ministrowie zamierzają też podwyższyć kary za wypadek ze skutkiem śmiertelnym (nielegalny wyścig, rażąco niebezpieczna, brawurowa jazda lub złamanie zakazu prowadzenia pojazdów). Jak dodał, za złamanie zakazu prowadzenia pojazdów będzie obligatoryjny i dożywotni zakaz prowadzenia wszelkich pojazdów.

Klimczak ogłosił natomiast, że rządzący chcą wprowadzić okres próbny dla młodych stażem kierowców. Ma on polegać na dodatkowym szkoleniu, niższych limitach prędkości i zerowym limicie alkoholu. Oprócz tego, ministrowie przewidują zatrzymanie prawa jazdy za przekroczenie prędkości o 50 km/h poza obszarem zabudowanym, cofnięcie uprawnień za jazdę w okresie zatrzymanie prawa jazdy, ograniczenie możliwości redukcji punktów karnych oraz zwiększenie prędkości ciągników rolniczych do 40 km/h. Reklama

- Statystyki za pierwsze trzy kwartały roku 2024 nie są najlepsze. O ponad 4 proc. zwiększyła się liczba wypadków, o prawie 1,7 proc. zwiększyła się liczba wypadków śmiertelnych. To zmusza nas do określonych działań - podkreślił szef resortu infrastruktury.

Przypomnijmy: tego samego dnia rano minister Bodnar był pytany o proponowane zmiany w radiu TOK FM. - Z pewnością te zmiany można by podsumować jednym hasłem: "stop bandytom drogowym". Musimy zrobić wszystko, co w naszej mocy, żeby państwo polskie nie obwiniało się za kolejne śmierci, które zdarzają się. Będzie absolutnie zaostrzenie kar - wskazał na antenie. - Będzie także wprowadzenie nowego typu tzw. zabójstwa drogowego. Będzie to wpisane w taki sposób, że pewne okoliczności - związane np. z rażącym przekroczeniem prędkości, ponad jakiekolwiek dopuszczalne limity czy np. prowadzenie pojazdu w sytuacji, gdy ma się zakaz prowadzenia pojazdów - jeżeli to spowoduje skutek śmiertelny, to będzie to odrębnym przestępstwem z odrębnymi karami - podkreślił. Reklama

-----

