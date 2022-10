Zbliżające się święto Wszystkich Świętych to czas wzmożonej aktywności złodziei - tzw. cmentarnych hien. Nekropolie odwiedza też znacznie więcej osób, a wprowadzone zmiany w organizacji ruchu w okolicach cmentarzy dezorientują kierowców. To również okres wzmożonego handlu okolicznościowego. Dlatego też o bezpieczeństwo w rejonie cmentarzy zadbają policjanci i strażnicy miejscy, by jak co roku wziąć udział w akcjach "Hiena" i "Znicz".

W dniach 22-24 października, 28-31 października oraz 1 i 2 listopada trwać będzie akcja "Hiena" wymierzona przeciwko złodziejom cmentarnym. Działania w ramach akcji "Hiena" strażnicy miejscy będą prowadzić w godzinach wieczorno-nocnych, przy użyciu noktowizorów.

- Osoby odwiedzające swoich najbliższych na cmentarzach mogą być narażone również na działania kieszonkowców. Poruszając się alejkami, niosąc kwiaty i znicze, mogą nie zauważyć utraty portfela czy dokumentów. Funkcjonariusze będą reagować na wszelkie nieprawidłowości. Szczególną uwagę zwrócą również na osoby starsze, o ograniczonej sprawności lub takie, które potrzebują pomocy - zapewnił Jerzy Jabraszko z referatu prasowego stołecznej straży miejskiej.

Strażnik dodał, że funkcjonariusze będą też zdecydowanie reagować w przypadkach spożywania alkoholu i wybryków chuligańskich.

Akcja "Znicz". Bezpieczeństwo na drodze podczas święta 1 listopada

Równolegle z akcją "Hiena" prowadzona będzie też akcja "Znicz". - Strażnicy miejscy będą skupiać się na zapewnieniu ładu i porządku publicznego dotyczącego niestosowania się kierujących m.in. do zakazów parkowania - poinformował Jabraszko.

W ramach akcji "Znicz" strażnicy miejscy będą też prowadzić kontrole stoisk handlowych. Strażnicy będą sprawdzać m.in. czy osoba prowadząca handel ma wszelkie zgody na prowadzenie takiej działalności oraz czy stoisko nie blokuje pasa ruchu drogowego, tym samym utrudniając przejście pieszym lub zaparkowanie pojazdu.

Oprócz tego strażnicy miejscy 1 listopada zostaną także skierowani do działań realizowanych przez policjantów z Wydziału Ruchu Drogowego. Wspólnie z policjantami będą dbać o bezpieczeństwo w ruchu drogowym.

W okolicach cmentarzy zmieni się organizacja ruchu. Wiele ulic będzie całkowicie wyłączonych z ruchu i parkowania, dlatego strażnicy przypominają, aby w okresie Święta Zmarłych nie jeździć "na pamięć" i zachęcają do tego, by skorzystać w tym czasie z komunikacji zbiorowej.

Jednocześnie straż miejska przypomina, aby w trakcie prac porządkowych przy nagrobkach nie pozostawiać wartościowych przedmiotów takich jak portfele, torebki, czy telefony bez nadzoru, zwracać uwagę na dzieci i osoby starsze, zabierać ze sobą tylko niezbędną kwotę pieniędzy i dokumenty, które najlepiej umieścić w wewnętrznych kieszeniach, zapoznać się wcześniej z wprowadzonymi czasowymi zmianami w organizacji ruchu, sprawdzić wcześniej, gdzie znajdują się parkingi w rejonie nekropolii oraz parkować tylko w miejscach do tego wyznaczonych.