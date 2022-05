Reklamacja za parkowanie. W siedzibie ZDM porozmawiasz z urzędnikiem przez telefon

Aleksandra Cieślik Polska

Wiesz, że nie przekroczyłeś czasu postoju auta opłaconego w parkomacie, a dostałeś za to mandat. Co zrobić? Naturalnym odruchem jest odwiedzenie siedziby Zarządu Dróg Miejskich i wyjaśnienie sprawy. Tam, owszem, pomogą, ale… aby porozmawiać z urzędnikiem musisz usiąść przy biurku i dzwonić do niego z telefonu stacjonarnego. Pandemiczne zaszłości? Nie. Pytany o rozwiązanie rodem z filmów Barei rzecznik stołecznej instytucji uśmiecha się z lekkim zakłopotaniem.

Zdjęcie Strefa płatnego parkowania obejmuje w Warszawie dwa obszary po dwóch stronach Wisły / Zbyszek Kaczmarek / Reporter