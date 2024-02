PKN Orlen przy fuzji z Lotosem zbył prywatnym podmiotom aktywa o co najmniej o 5 mld zł poniżej ich wartości szacowanej przez Izbę - wynika z raportu NIK. Ponadto stwierdzono, że zbycie udziałów Rafinerii Gdańskiej na rzecz Aramco nastąpiło poniżej wartości wyceny o ok. 3,5 mld zł. Maciej Maciejewski, p.o. Dyrektor Departamentu Gospodarki, Skarbu Państwa i Prywatyzacji przekazał, że są na etapie przygotowania zawiadomienia do prokuratury. Nie podał jednak, czy chodzi o zawiadomienie w sprawie czy przeciwko osobie.