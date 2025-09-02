"Przekazałem prezydentowi". Tusk o kulisach spotkania z Nawrockim

W skrócie Donald Tusk potwierdził, że rządowe rekomendacje dla prezydenta przed jego wizytą wobec USA są aktualne

Radosław Sikorski i Karol Nawrocki w najbliższych kilkudziesięciu godzinach będą prowadzić ważne rozmowy z amerykańskimi politykami, skupiając się na sprawach bezpieczeństwa i wsparciu Ukrainy.

Podczas Rady Ministrów premier pochwalił się gospodarczym sukcesem: Polska odnotowała wzrost i znalazła się w elitarnym gronie najbogatszych krajów świata.

Więcej ważnych informacji znajdziesz na stronie głównej Interii

Posiedzenie Rady Ministrów rozpoczęło się z około 20-minutowym opóźnieniem. Po tradycyjnym przywitaniu głos zabrał Donald Tusk.

- Zacznę od sprawy, która nadal budzi sporo emocji. Przekazałem prezydentowi przed wyjazdem do USA potwierdzenie, że przygotowane rekomendacje rządu pozostają w mocy. Radosław Sikorski przekazał, co jest priorytetem. Trzymam kciuki za efektywność tych relacji (z USA - red.) - powiedział na początku posiedzenia rządu Donald Tusk.

Premier dodał następnie, że "Karol Nawrocki wie od nas, czego Polska oczekiwałaby po wizycie" w Waszyngtonie.

Sikorski leci do USA. Zwrócił się do Nawrockiego

Karol Nawrocki w środę spotka się z Donaldem Trumpem w Białym Domu. Kilkanaście godzin wcześniej - w Miami - osobne rozmowy z sekretarzem stanu USA Marco Rubio przeprowadzi Radosław Sikorski.

- Szanowny panie prezydencie. Obydwaj będziemy w Stanach Zjednoczonych, będziemy prowadzić rozmowy na swoich szczeblach: ja z sekretarzem stanu Marco Rubio, a pan prezydent z prezydentem Donaldem Trumpem powiedział w najnowszym nagraniu szef polskiej dyplomacji.

- Dla ułatwienia panu pracy, Rada Ministrów przyjęła stanowisko. Tak, aby pan prezydent wiedział, czego się trzymać w rozmowach - dodał Sikorski. Polityk podkreślił, że rządowi "najbardziej zależy na tym, aby prezydent opowiedział o faktycznych celach (Władimira) Putina w Ukrainie i zabiegał o sprawiedliwy pokój dla Ukrainy".

- Po drugie, aby pan prezydent zapobiegł redukcji amerykańskich wojsk w Europie, w szczególności w Polsce - zaznaczył.

Wojna w Ukrainie. Premier: w czwartek spotkanie "koalicji chętnych"

Podczas posiedzenia Rady Ministrów premier przekazał, że w czwartek weźmie udział w spotkaniu tzw. koalicji chętnych. - Organizatorem jest (prezydent Francji Emmanuel) Macron, będziemy rozmawiać o tym, co na tym etapie możemy jeszcze zrobić na rzecz pokoju w Ukrainie i zatrzymania rosyjskiej agresji - dodał.

W części otwartej dla mediów Donald Tusk zaprezentował także nowe dane gospodarcze. - Polska właśnie trafiła do bardzo ekskluzywnego klubu państw "bilionerów". Na 195 państw tylko 20 znajduje się w tym gronie. To nie jest nasze ostatnie słowo - zapewnił.

- Polska jest bezkonkurencyjna, jeśli chodzi o tempo wzrostu gospodarczego: plus 3,4 proc. Mówimy o realnym dochodzie rozporządzalnym, czyli pieniądzach, które każdy obywatel ma do dyspozycji - wskazywał lider PO.

"Debata polityczna". Edukacja zdrowotna. Kierzek-Koperska: W tym przedmiocie są istotne kwestie Polsat News Polityka