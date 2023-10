Maciej Trojanowski nie żyje. Prowadził program "Nie do wiary"

"Zjeździliśmy razem pół świata. Wspólnie przemierzyliśmy setki tysięcy kilometrów, spędziliśmy razem tysiące godzin w studiu i w terenie. Zrobiliśmy ponad 300 odcinków NDW. Słowem spędziliśmy razem kawał życia. Przyjdzie kiedyś czas, żeby to opisać. Dziś Strefa 11 okrywa się żałobą, bo choć kilkanaście miesięcy temu wróciliśmy do prac nad reaktywacją 'Nie do wiary' to słowa 'Witam w Strefie 11' już nie padną" - w takich słowach pożegnał Macieja Trojanowskiego.