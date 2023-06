Prognoza na niedzielę. Synoptycy zapowiadają intensywne opady deszczu

W drugi dzień weekendu nie powinno już być burz. Nie oznacza to jednak łagodnej pogody dla mieszkańców województw na południu i wschodzie. W niedzielę możliwe będą intensywne deszcze.

Niedziela bez burz?

Na południowym wschodzie będzie umiarkowane i duże zachmurzenie, z przelotnymi opadami deszczu. Najintensywniejsze deszcze spodziewane są na terenie województwa lubelskiego i większości podkarpackiego. Prognozowana wysokość opadów wynosi od 10 mm do 15 mm.

Zdjęcie W niedzielę w dużej części kraju spodziewane są intensywne opady deszczu / wxcharts /

Termometry pokażą od 20°C na Lubelszczyźnie, w Małopolsce i nad morzem do 26°C na Ziemi Lubuskiej. Najchłodniej będzie lokalnie nad morzem oraz na południowym wschodzie, gdzie można się spodziewać od 14°C do 19°C a na Podhalu zaledwie 12°C. Wiatr będzie umiarkowany, nad morzem dość silny i porywisty. Najmocniej będzie wiało nad morzem (w porywach do 55 km/h), w Karpatach (do 60 km/h) oraz w Sudetach (do 70 km/h).

Noc znacznie chłodniejsza

Noc z niedzieli na poniedziałek nie będzie zbyt ciepła. Najzimniej będzie w rejonach podgórskich Karpat, gdzie termometry pokażą zaledwie około 3°C. Nieco cieplej będzie na wschodzie (6°C), do 13°C na zachodnim wybrzeżu. W nocy zachmurzenie będzie małe na zachodzie, jednak w pozostałych częściach kraju większe, z opadami deszczu.

