Problemy z wnioskami o dodatek węglowy. Niektórzy na 3000 zł będą musieli poczekać dłużej

Wzór wniosku o dodatek węglowy jest identyczny dla całej Polski. Taki zabieg miał przede wszystkim odciążyć gminy i przyśpieszyć wypłaty dodatku węglowego. Niestety w niektórych rejonach przyjmowanie wniosków jeszcze się nie rozpoczęło.

Choć wniosek o dodatek węglowy można składać od środy 17 sierpnia, to na poziomie lokalnym niektóre urzędy przyjmują je dopiero od dzisiaj. Jeszcze inne przyjmowanie wniosków o dodatek w wysokości 3 tys. zł zaplanowały na jutro. Tak jest chociażby w Środzie Śląskiej, gdzie dokumenty przyjmowane będą od 23 sierpnia w punkcie GOPS na Dworcu Autobusowym.

Skąd taka rozbieżność? Część urzędów potrzebowała więcej czasu na przygotowanie wniosków oraz upoważnień dla pracowników. To oznacza, że niektóre gminy ze znacznym poślizgiem przyjmują wnioski o dodatek węglowy. Niektóre przyznają wprost, że nie nadążają z przyjmowaniem wniosków.

Dlatego na przykład mieszkańcy Warki o dodatek węglowy będą mogli starać się dopiero od 26 sierpnia. Identyczna sytuacja ma miejsce w Tarnowie:

"Termin rozpoczęcia składania wniosków o dodatek węglowy wynika z konieczności zatwierdzenia przez tarnowskich radnych zmian w statucie Centrum Usług Społecznych, które pozwolą tej miejskiej instytucji na przyjmowanie wniosków i wypłatę dodatków" - czytamy na stronie tarnowskiego urzędu.

Na szczęście nie jest to ogólnopolski problem. Jednak każdy dzień opóźnień oznacza, że część osób na finansowe wsparcie będzie musiała czekać dłużej. Urzędy przeżywają prawdziwe oblężenie przede wszystkim w małych miejscowościach i to tam są największe problemy z wnioskami o dodatek węglowy.

Kolejne problemy z wnioskami o dodatek węglowy wynikły z wątpliwości, co z mieszkaniami, w których są dwa gospodarstwa domowe i tylko jeden kocioł na paliwo stałe. Początkowo wszystko wskazywało na to, że jeżeli w nieruchomości znajdują się dwa gospodarstwa domowe i jeden piec, to przysługiwał będzie tylko jeden dodatek węglowy.

Teraz Ministerstwo Klimatu i Środowiska rozwiewa wątpliwości. W przypadku gdy w jednym budynku znajduje się kilka gospodarstw domowych korzystających ze wspólnego źródła ogrzewania, każde z tych gospodarstw może osobno złożyć wniosek o wypłatę dodatku węglowego. Warunkiem jest jednak uprzednie zgłoszenie lub wpisanie źródła ciepła do CEEB.

Kolejne wątpliwości dotyczyły sytuacji, kiedy dwie osoby składają wniosek dla jednego gospodarstwa domowego. Tu znów musieliśmy czekać na odpowiedź jednak wiadomo już, że w przypadku, gdy wniosek dla gospodarstwa domowego wieloosobowego złożyła więcej niż jedna osoba, ten przyznawany jest temu, kto złożył wniosek o dodatek węglowy jako pierwszy.

Kiedy pieniądze na węgiel? Ponad 11 mld wsparcia

Dodatek węglowy jest zwolniony z podatku, a rząd przeznaczył na program 11,5 mld złotych. Kiedy wnioskujący mogą spodziewać się wypłaty dodatku węglowego? Gminy mają 30 dni na wypłatę 3 tys. zł. Ci, którzy w swoich gminach nie mieli problemów ze złożeniem wniosku o dodatek węglowy, pieniądze mogą otrzymać na konto jeszcze w pierwszej połowie września.

Dodatek węglowy przysługuje osobie w gospodarstwie domowym, gdzie głównym źródłem ogrzewania jest kocioł na paliwo stałe, kominek, koza, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, piecokuchnia, kuchnia węglowa lub piec kaflowy na paliwo stałe, zasilane paliwami stałymi, wpisane lub zgłoszone do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków.

Wniosek o przyznanie dodatku węglowego można składać do 30 listopada 2022 roku. Kolejek i poślizgów w samorządowych ośrodkach pomocy można ominąć, składając wniosek przez portal ePUAP.

