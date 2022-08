Przypomnijmy, że wnioski o dodatek węglowy można składać od środy. W mniejszych miejscowościach nikt wątpliwości nie ma - zainteresowanie dodatkiem węglowym jest ogromne. Pierwsze wnioski w urzędzie w Żninie (woj. kujawsko-pomorskie) pojawiły się jeszcze zanim burmistrz formalnie umocował miejscowy MOPS do obsługi tego świadczenia.

- 17 sierpnia przyjmowaliśmy wnioski w Urzędzie Miasta, od wczoraj to zadanie przejął Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej. Zainteresowanie dodatkiem węglowym oceniamy jako bardzo duże. Do dziś, do godziny 11, wydaliśmy około 500 pustych wniosków o dodatek, z powrotem wpłynęło już 200. Wszystko wskazuje na to, że mieszkańcy chcą mieć formalności jak najszybciej za sobą - mówi Aleksander Kranc, rzecznik prasowy Urzędu Miejskiego w Żninie.

Kobylnica, Święciechowa. "Mieszkańcy bardzo na te pieniądze liczą"

Leszek Kuliński, wójt gminy Kobylnica w województwie pomorskim, w rozmowie z Interią przyznaje, że w urzędzie spodziewali się tłumu chętnych i zdecydowanie się nie pomylili.

- W pierwszym dniu wpłynęło prawie 80 wniosków. Na 800 uprawnionych gospodarstw domowych. Nasza gmina to jest gmina typowo popegeerowska. Dużo jest budynków mieszkalnych, które zostały wykupione przez pracowników PGR w latach 90. i pomimo że od 2010 roku prowadzimy akcję Czyste Powietrze i dopłacamy do wymiany źródeł ogrzewania, to i tak wciąż dużo jest lokali mieszkalnych, które są opalane węglem - tłumaczy Leszek Kuliński.

I dodaje: - Zainteresowanie dodatkiem węglowym nie wynika z tego, że tak się ludzie nagle zainteresowali, ale z tego, że tak bardzo potrzebują pieniędzy. Składają od razu wnioski, bo mają nadzieję, że im szybciej je złożą, tym szybciej dostaną środki. My na te pieniądze dopiero czekamy. Informujemy mieszkańców, że z chwilą kiedy otrzymamy środki finansowe, niezwłocznie będziemy dokonywać wypłat - podkreśla wójt Kobylnicy.

W Urzędzie Gminy Święciechowa w Wielkopolsce zainteresowanie określane jest jako bardzo duże.

- Ludzie przychodzą i to tłumnie. Wczoraj mieliśmy już 42 wnioski i dzisiaj od rana jest mnóstwo ludzi, więc już teraz przed południem mamy około 30 kolejnych. Jest co robić. Ludzie bardzo na ten dodatek liczą. Jeszcze na etapie, kiedy ustawa była w Sejmie, ciągle dzwonił telefon z pytaniem, czy już można składać wniosek - mówi Interii Iwona Harbuz-Kudak z Urzędu Gminy Święciechowa.

Jak dodaje, urzędnicy spodziewają się, że z dnia na dzień wniosków będzie coraz więcej. - Teraz przychodzi jedna osoba i bierze dla całej ulicy, albo dla 10 sąsiadów. Więc wszyscy, którzy są uprawnieni, będą chcieli dodatek uzyskać. I to jak najszybciej - podkreśla urzędniczka.

Poddębice. "Ludzi tak dużo, że brakuje nam druków"

- Przyjęliśmy już prawie 200 wniosków, więc kocioł tu mamy ogromny - wita mnie Emilia Błaszczyk, pracownik socjalny Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Poddębicach. Przyznaje, że urzędnicy starali się ostudzić nieco zapał mieszkańców i zaprosić ich do urzędu w następnym tygodniu. Powód? Bardzo prozaiczny.

- Nie mamy jeszcze złożonego zapotrzebowania na środki, bo ministerstwo wciąż nam go nie przysłało, a drukarnie dopiero drukują wnioski i otrzymamy je w następny czwartek. Póki co, radzimy sobie sami i kopiujemy wnioski na naszym sprzęcie - tłumaczy Emilia Błaszczyk.

Podkreśla, że dla mieszkańców liczy się czas. - Mówią, że chcą złożyć wniosek od razu, żeby jak najszybciej kupić węgiel, bo spodziewają się, że będzie albo jeszcze droższy, albo w ogóle go nie będzie.

Z oświadczeń CEEB wynika, że w gminie Poddębice do otrzymania dodatku węglowego uprawnionych jest około 3,5 tys. gospodarstw domowych. - Tylu wniosków się spodziewamy. I myślę, że mało kto będzie czekał do końca - ocenia urzędniczka.

Poznań, Wrocław. "Wszystko idzie na bieżąco, kolejek nie ma"

Daniel Napierała z Poznańskiego Centrum Świadczeń informuje, że chociaż pytań o dodatek od pierwszych medialnych doniesień było dużo, na razie urzędu wnioskami nie zasypano.

- Z deklaracji CEEB wynika, że do urzędu wpłynąć może 7,5 do 8 tys. wniosków o przyznanie dodatku węglowego. Od wczoraj wpłynęło 300 - mówi Daniel Napierała. - Oblężenia się nie spodziewamy, bo 60 proc. ogrzewania zapewnia miejska sieć ciepłownicza, potem piece gazowe. Więc węgiel i nieobjęte dodatkiem drewno to źródło ogrzewania dla około 10-12 proc. mieszkańców - tłumaczy zastępca dyrektora Poznańskiego Centrum Świadczeń.

We Wrocławiu stworzono 12 dodatkowych punktów, by mieszkańcy mogli swobodnie składać wnioski o dodatek.

- Zainteresowanie jest, ale nie takie, które powodowałoby kolejki czy paraliż - informuje Natalia Cistowska z biura prasowego Urzędu Miejskiego we Wrocławiu. - Na dziś mamy zarejestrowanych około 200-300 wniosków. Są one bardzo proste, wypełnienie nie trwa długo, więc wszystko idzie na bieżąco - dodaje przedstawicielka ratusza.

Lublin - 664 wnioski. Kraków - dwa

Więcej chętnych mają za to w Lublinie. - Możliwość otrzymania dodatku węglowego wzbudza duże zainteresowanie mieszkańców. Już od momentu wejścia w życie ustawy o dodatku węglowym większość rozmów przyjmowanych przez pracowników Biur Obsługi Mieszkańców dotyczy właśnie tego tematu - tłumaczy Izolda Boguta z biura prasowego Urzędu Miasta w Lublinie.

Jak dodaje, w trzecim dniu składania wniosków ratusz przyjął już 27 zgłoszenia poprzez platformę ePUAP i 637 w formie papierowej.

- Obecnie w bazie CEEB znajduje się blisko 8,5 tys. deklaracji złożonych przez mieszkańców Lublina, w których wskazano piec lub kocioł na paliwo stałe, jako jedno ze źródeł spalania paliw, przy czym w ok. 3 tys. z nich wymieniono węgiel i paliwa węglopochodne, jako rodzaj stosowanych paliw - informuje Izolda Boguta.

Zupełnie inaczej sytuacja przedstawia się w Krakowie. Tu do Krakowskiego Centrum Świadczeń Urzędu Miasta wpłynęły jak dotąd... dwa wnioski.

- Jeden dotyczy nieruchomości położonej poza Krakowem, nawet w innym województwie, drugi złożony jest zapewne omyłkowo, gdyż podany adres zamieszkania wnioskodawcy to duży budynek wielorodzinny - czytamy w odpowiedzi nadesłanej do Interii przez biuro prasowe krakowskiego ratusza.

Przedstawiciele miasta podkreślają, że nie spodziewają się w tym zakresie większych zmian. - Ze względu na zakaz palenia węglem obowiązujący już od niemal trzech lat w Krakowie oraz zapowiedź dopłat i innych form wsparcia dla innych nośników energii, nie spodziewamy się dużej liczby wniosków, nie widzimy także dużego zainteresowania tym świadczeniem - podkreśla biuro prasowe miasta.

Warunkiem otrzymania dodatku węglowego w wysokości 3 tys. zł jest złożenie wniosku do gminy, w nieprzekraczalnym terminie do 30 listopada. Gmina ma 30 dni na jego wypłatę.

Dodatek przysługuje gospodarstwu domowemu, w którym głównym źródłem ogrzewania jest: kocioł na paliwo stałe, kominek, koza, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, piecokuchnia, kuchnia węglowa lub piec kaflowy na paliwo stałe - zasilane węglem kamiennym, brykietem lub pelletem, zawierającymi co najmniej 85 proc. węgla kamiennego.

Warunkiem otrzymania dodatku węglowego jest wpis lub zgłoszenie źródła ogrzewania do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków (CEEB).

