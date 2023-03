Prezydent Duda: Pamięć o Janie Pawle II należy do polskiej racji stanu

Polska

"Dla nas, Polaków, pamięć o św. Janie Pawle II stanowi bowiem integralny element dziedzictwa narodowego i należy do polskiej racji stanu, której strzec powinniśmy z absolutnym oddaniem i stanowczością, bez względu na konsekwencje. To nasz obywatelski, patriotyczny i historyczny obowiązek" - podkreślił w liście do biskupa Sławomira Odera prezydent Andrzej Duda. Dodał, że "Ojciec Święty był najwybitniejszą osobistością w dziejach naszego narodu".

Zdjęcie Andrzej Duda podkreślił, jak "ważna jest pamięć o Janie Pawle II" / Piotr Molecki / East News