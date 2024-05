Silbert zaznaczył jednak, że alert Rządowego Centrum Bezpieczeństwa wciąż obowiązuje. RCB wydało komunikat dla Siemianowic Śląskich, Chorzowa, Sosnowca, Mysłowic, Dąbrowy Górniczej, Katowic i powiatu będzińskiego, w którym wskazano, by nie zbliżać się do miejsca pożaru, jeśli to możliwe pozostać w domu i zamknąć okna oraz zachować ostrożność.

