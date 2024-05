Rawicz. Pożar składowiska śmieci. Trwa akcja gaśnicza

Pożar składowiska śmieci w Rawiczu. Władze zaapelowały do mieszkańców

Podczas kiedy strażacy walczą z pożarem składowiska śmieci, lokalne władze zwróciły się z komunikatem do mieszkańców. - Władze gminy zaapelowały do mieszkańców, aby w miarę możliwości nie otwierali okien w domach, a także żeby bezpośrednio nie zbliżali się do miejsca, w którym pracujemy, by uniknąć ewentualności podtrucia się dymem - przekazał Interii oficer prasowy KP PSP w Rawiczu bryg. Krzysztof Skrzypczak.