Temperatura maksymalna od minus 1 do 4 stopni, chłodniej w rejonach podgórskich Karpat, od minus 4 do zera. Wiatr umiarkowany i dość silny, w porywach do 60 km/h, miejscami w centrum i na południu porywy do 70 km/h, wysoko w Karpatach do 80 km/h, w Sudetach początkowo do 110 km/h, północno-zachodni. Wiatr lokalnie będzie powodował zawieje i zamiecie śnieżne.

