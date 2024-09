Powódź przetacza się przez Polskę. W Żaganiu ewakuowano część mieszkańców, na nadejście fali przygotowuje się Nowa Sól, której burmistrz apeluje do mieszkańców o pomoc. Lewin Brzeski został zalany w 80 proc. IMGW zaprezentował satelitarne mapy rozlewisk. Widać na nich skalę powodzi na Odrze. We Wrocławiu z kolei najnowsze prognozy mówią o fali kulminacyjnej o wysokości 550 cm. To znacznie mniej od historycznego rekordu z 1997 roku.