Potężne nawałnice nad Polską. Hektolitry wody na ulicach, gradobicia

Niebezpieczna pogoda nad Polską. Po południu doszło do zapowiadanego załamania. Szczególnie narażeni na skutki burz są mieszkańcy Dolnego Śląska, Wielkopolski, Pomorza i województwa kujawsko-pomorskiego. Jak zapowiada IMGW, możliwe jest tam natężenie opadów do 55 mm/h. Skutki burz i opadów gradu widoczne są już m.in. w kilku miejscowościach. Na nagraniach i zdjęciach zamieszczonych w sieci widać, że niektóre ulice zamieniły się we rwące potoki.

Zdjęcie Pogoda w Polsce. Nawałnice i gradobicia / wxcharts/Twitter/Sieć Obserwatorów Burz /