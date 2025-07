"19 lipca br. na terenie całego kraju odbyło się 110 zgromadzeń , podczas których Policja czuwała nad bezpieczeństwem wszystkich uczestników. Do działań skierowano ponad 4 200 policjantów " - poinformowała policja w podsumowaniu sobotnich manifestacji.

Służby zwróciły uwagę, że mimo tak dużej liczby pikiet, nie doszło do poważnych incydentów. "Na terenie kraju odnotowano: 12 zdarzeń , które będą podlegały ocenie pod kątem wyczerpania znamion przestępstw, 117 wykroczeń , oraz kilka incydentów zarejestrowanych w mediach społecznościowych, które są analizowane" - przekazano. W sumie policja zatrzymała siedem osób , m.in. za przestępstwa narkotykowe, naruszenia prawa lotniczego czy zakłócanie porządku publicznego.

"To był intensywny czas dla Polskiej Policji - zrobiliśmy wszystko, by ten dzień przebiegł spokojnie i aby każdy mógł skorzystać ze swojego konstytucyjnego prawa do wyrażania poglądów" - dodano w komunikacie. "Dziękuję Policjantom za zaangażowanie i profesjonalizm" - skomentował minister spraw wewnętrznych i administracji Tomasz Siemoniak.