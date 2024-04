Ta apka mówi, kiedy spadnie deszcz - co do minuty! Wypróbuj nową aplikację Pogoda Interia! Zainstaluj z Google Play lub App Store

Sucho i chłodno po weekendzie

Możliwe, że od 6 do 12 maja w większości kraju będzie chłodniej niż zwykle . We wschodniej połowie kraju temperatury mogą być nawet o 1,5-2 stopnie Celsjusza niższe od średniej z lat 1991-2020.

To oznacza, że w opisywanym tygodniu średnie temperatury w ciągu dnia przeważnie nie przekroczą poziomu 20 stopni Celsjusza, a w przeważającej części kraju mogą wynieść 13-15 st. C. Chociaż zrobi się chłodniej, to jednocześnie nie powinno zbytnio padać. Jeśli już pojawią się deszcze, to będą raczej słabe i nie powinny trwać zbyt długo.