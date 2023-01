Pogoda. Silny wiatr w górach. W Karpatach do 100 km/h

Z prognozy IMGW wynika, że w poniedziałek 9 stycznia zachmurzenie będzie duże z większymi przejaśnieniami. Okresami wystąpią opady deszczu, rano na krańcach północno-wschodnich możliwy jest deszcz ze śniegiem. W Tatrach opady śniegu, prognozowany przyrost pokrywy śnieżnej o 10 cm.

Temperatura maksymalna od 2 st. C na Suwalszczyźnie do 6 st. C w centrum kraju i 8 st. C na Śląsku, w Małopolsce oraz na Podkarpaciu. Wiatr słaby i umiarkowany, na wschodzie okresami dość silny, porywisty, na obszarze od Beskidu Sądeckiego po Bieszczady także silny, w porywach do 80 km/h, z kierunków południowych. Wysoko w Karpatach wiatr w porywach do 100 km/h, w Sudetach do 80 km/h.

W nocy zachmurzenie będzie duże, jedynie na zachodzie większe przejaśnienia. Pojawią się przelotne opady deszczu, a na północnym wschodzie oraz w obszarach podgórskich również deszczu ze śniegiem i śniegu. Miejscami na południowym wschodzie suma opadów deszczu wyniesie do 15 mm. Wysoko w Tatrach lokalnie przyrost pokrywy śnieżnej do 15 cm. Temperatura minimalna od 2 do 5 st. C; chłodniej miejscami w obszarach podgórskich od -1 do 1 st. C. Wiatr słaby i umiarkowany, miejscami porywisty, południowo-zachodni i zachodni, jedynie początkowo na wschodzie kraju z kierunków południowych. Wysoko w Karpatach porywy do 75 km/h, w Sudetach do 80 km/h.

We wtorek 10 stycznia zachmurzenie będzie duże, na zachodzie i w centrum większe przejaśnienia. Przelotne opady deszczu, w obszarach podgórskich deszczu ze śniegiem i śniegu. Miejscami na południowym wschodzie suma opadów deszczu do 15 mm. Wysoko w Tatrach lokalnie przyrost pokrywy śnieżnej do 15 cm. Temperatura maksymalna do 6 st. C; chłodniej na Podhalu około 1 st. C. Wiatr słaby i umiarkowany, miejscami porywisty, z kierunków zachodnich, jedynie na Podhalu północny. Wysoko w Karpatach porywy do 70 km/h, w Sudetach do 60 km/h.

