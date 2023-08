Od rana niemal całe niebo nad Polską spowite jest chmurami. W wielu miejscach kraju - na północy, wschodzie oraz południu - dodatkowo pada deszcz. Nie są to jednak tak obfite opady, jak w sobotę i niedzielę.

Po południu na północy cały czas będzie pochmurno. W innych regionach spodziewamy się przejaśnień. W całej Polsce nadal może padać deszcz o natężeniu słabym, czasami umiarkowanym. Punktowo, głównie na południu, nie można wykluczyć burz, ale nie będą to gwałtowne zjawiska, jak w ciągu 48 godzin. Prognozowana suma opadów wynosi od 5 do 15 mm.

W poniedziałek będzie chłodno. Temperatura maksymalna wyniesie od 14-16 stopni Celsjusza na Pogórzu i Pojezierzu Pomorskim do 17-21 stopni Celsjusza na pozostałym obszarze kraju. Lokalnie na Suwalszczyźnie możliwe 22-23 stopnie.

Prognoza pogody na poniedziałek. Najsilniejszy wiatr na Pomorzu

Ostrzeżenie drugiego stopnia będzie obowiązywać od godz. 9 w poniedziałek do godz. 14 we wtorek i dotyczy powiatów lęborskiego , puckiego, słupskiego , wejherowskiego oraz Słupska . Warunki biometeorologiczne wszędzie będą niekorzystne.

Ta apka mówi, kiedy spadnie deszcz - co do minuty! Wypróbuj nową aplikację Pogoda Interia! Zainstaluj z Google Play lub App Store

IMGW przewiduje tam silny wiatr o średniej prędkości do 35 km/h do 45 km/h, w porywach do 80 km/h, z zachodu i południowego zachodu.