Pogoda na Wszystkich Świętych 2024: Zaduszki z gorszą prognozą

Pogoda na Wszystkich Świętych 2024: Ciepło, ale na północy deszczowo

Według wskazań udostępnionego przez IMGW najnowszego modelu pogodowego 1 listopada w większości Polski może być od 15 stopni w centrum do nawet 17 st. C na południu i południowym zachodzie. To wyjątkowo bardzo wartości, jak na tę porę roku. Najchłodniej w ciągu dnia będzie na północy i południowym zachodzie: 12-13 stopni .

Chociaż Wszystkich Świętych 2024 zapowiada się na wyjątkowo ciepły dzień, jak na tę porę roku, to wiele wskazuje na to, że deszczu nie da się uniknąć - szczególnie w północnej połowie kraju. Tam w wielu miejscach można się spodziewać mżawki lub słabych, przelotnych opadów .

Wszystkich Świętych 2024 spokojniejsze niż Zaduszki? Duża różnica

Wygląda na to, że temperatury nie będą tak przyjazne jak dzień wcześniej. Prognozy wskazują, że w większości Polski w ciągu dnia będzie od 8 do 10 st. C, a na południowym wschodzie do 13 stopni.