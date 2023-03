W większości kraju temperatura będzie dodatnia. Najzimniej w województwach dolnośląskim, opolskim i śląskim. Temperatura maksymalna od 2 st. C do 5 st. C, w rejonach podgórskich od -1 st. C do 4 st. C, wysoko w Beskidach natomiast od -3 st. C do 0 st. C, najzimniej na szczytach Sudetów od -9 st. C do -6 st. C.

Niewiele cieplej będzie w Tatrach. Na szczytach około -6 st. C. W górach możliwe są też zamiecie śnieżne i wiatr halny - informuje portal fanipogody.pl.

Wideo youtube

Kiedy wzrost temperatur?

W niedzielę nadal będzie się utrzymywać zachmurzenie z opadami deszczu i śniegu. Wiatr w większości kraju będzie umiarkowany. Portal fanipogody.pl podaje, że ponownego wzrostu temperatur spodziewać możemy się dopiero w przyszłym tygodniu.

Ta apka mówi, kiedy spadnie śnieg - co do minuty! Wypróbuj nową aplikację Pogoda Interia! Zainstaluj z Google Play lub App Store