Ostrzeżenie pierwszego stopnia przed intensywnymi opadami śniegu wydano dla części województwa pomorskiego. "Prognozowane są opady śniegu powodujące przyrost pokrywy śnieżnej o 10 cm do 15 cm, lokalnie do 20 cm. Silny wiatr w porywach do 70 km/h będzie powodował zawieje śnieżne" - informuje instytut. Alert będzie obowiązywać w sobotę od godz. 13 do 23. Prawdopodobieństwo wystąpienia zjawiska określono na 80 proc.

Natomiast w woj. podlaskim występują intensywne opady śniegu o natężeniu 1-3 cm/h, miejscami przejściowo mogą dochodzić do około 5 cm/h. Ostrzeżenie pierwszego stopnia przed intensywnymi opadami śniegu dotyczy powiatów: bielskiego, hajnowskiego, siemiatyckiego i wysokomazowieckiego.

Marznące opady i silne porywy wiatru

W Mazowieckiem w sobotę rano opady śniegu będą stopniowo przechodzić w deszcz ze śniegiem i deszcz. Możliwe są przejściowo słabe opady marznącego deszczu lub mżawki powodujące gołoledź. Dla 12 powiatów wydano ostrzeżenie przed marznącymi opadami. Są to powiaty: grodziski, grójecki, legionowski, nowodworski, piaseczyński, pruszkowski, pułtuski, Warszawa, warszawski zachodni, wołomiński, wyszkowski i żyrardowski. Ostrzeżenie obowiązuje w sobotę od godz. 9 do godz. 15.

IMGW od godzin porannych w sobotę prognozuje się wystąpienie silnego wiatru na Pomorzu o średniej prędkości do 50 km/h, w porywach do 80 km/h, z północy i północnego wschodu. Ostrzeżenie pierwszego stopnia przed silnym wiatrem obowiązuje dla powiatów: nowodworskiego, gdańskiego, kartuskiego, puckiego, wejherowskiego, lęborskiego i słupskiego. Ostrzeżenie obowiązywać będzie w sobotę od godz. 9 do godz. 21.

Z kolei ostrzeżenie pierwszego stopnia przed silnym wiatrem dla powiatów: sławieńskiego, koszalińskiego, kołobrzeskiego, gryfickiego, kamieńskiego i powiatu Świnoujście obowiązywać będzie w sobotę od godz. 11 do 24.