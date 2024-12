Głównymi powodami decyzji premiera były trudności finansowe gminy, brak porozumienia między burmistrzem a radą oraz niezrealizowanie planu naprawczego, który miał poprawić sytuację budżetową Bodzentyna. Regionalna Izba Obrachunkowa we wrześniu zobowiązała władze miasta i gminy do opracowania oraz wdrożenia takiego planu, jednak nie został on uchwalony.