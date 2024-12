Nowy Rok to wyjątkowy dzień w kalendarzu, który - dosłownie i w przenośni - oznacza nowy początek. Zanim jednak powitamy nadchodzące 365 dni z nadzieją, że będą lepsze i pełne pozytywnych wydarzeń, musimy się do nich odpowiednio przygotować. Nie planuj jednak większych zakupów ani załatwiania spraw urzędowych 1 stycznia. Przypominamy, że jest to czerwona kartka w kalendarzu, co oznacza duże ograniczenia w handlu i usługach.