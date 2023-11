Wybory parlamentarne 2023 odbyły się w Polsce 15 października. To właśnie wtedy Polacy tłumnie ruszyli do urn. Skończyło się na rekordzie frekwencji wszech czasów. W skali kraju mowa o 74,38 proc. uprawnionych, którzy udali się do lokalu wyborczego. W wielu miejscach partycypacja przekroczyła próg 80 procent, a absolutny rekord padł na warszawskim Wilanowie, gdzie zagłosowało 90,88 procent wyborców okręgu. Swoistym symbolem stała się wrocławska dzielnica Jagodno, gdzie w jednej z komisji głosowanie skończyło się dopiero nad ranem kolejnego dnia.