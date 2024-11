" Ale nerwowo w MEN . Wczoraj bardzo miły pan dyrektor przyjął nas na kontroli poselskiej i opowiadał, że protestów rodziców w sprawie obowiązkowej edukacji zdrowotnej (seksualnej) jest ogromnie dużo, ale liczą to i prześlą niebawem drogą elektroniczną" - napisał w czwartek poseł PiS i były szef resortu edukacji Przemysław Czarnek .

Edukacja zdrowotna. Przemysław Czarnek chce informacji od MEN

Chodzi o nowy przedmiot szkolny . Edukacja zdrowotna ma zostać wprowadzony do szkół od roku szkolnego 2025/2026 w miejsce przedmiotu wychowanie do życia w rodzinie. W odróżnieniu od WDŻ ma być przedmiotem obowiązkowym .

Przemysław Czarnek poinformował, że dostał pisemną odpowiedź od wiceminister Katarzyny Lubnauer . "Przestraszona i sfrustrowana pani minister, w dość charakterystyczny dla siebie sposób odpisuje, że (przekaże informacje o protestach - red.) za dwa tygodnie. OK, się pani nie przejmuje. Spox. Już wiemy, że tych protestów jest aż tak ogromnie dużo, że nie możecie tego przeliczyć " - napisał.

Przemysław Czarnek w MEN. Katarzyna Lubnauer odpowiada

W swoim piśmie wiceminister Katarzyna Lubnauer poprosiła posłów PiS, by kolejne wizyty w resorcie "były zgłaszane z odpowiednim wyprzedzeniem, co było dobrym zwyczajem praktykowanym przez posłów opozycji w ubiegłej kadencji Sejmu". Jak dodała, umożliwi to urzędnikom "rzetelne przygotowanie pożądanych informacji i pozwoli na odpowiednie zaplanowanie pracy".