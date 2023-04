O wycofaniu z rynku jednej z partii produktu "Rolada ze szpinakiem" zdecydował producent "Aves" Sp. z o.o. Jak poinformowano, wykryta została tam obecność bakterii Listeria monocytogenes. Spożycie takiej żywności może prowadzić do choroby - listeriozy.

Spożycie "Rolady ze szpinakiem" grozi zakażeniem

Chodzi o produkt Kraina wędlin "Rolada ze szpinakiem" 300 g, który należy spożyć do 24.04.2023. Jego kod kreskowy to 5904750008819, a producentem jest "Aves" Sp. z o. o., Gajewniki 16, 98-220 Zduńska Wola, Weterynaryjny numer identyfikacyjny: PL 10190601 WE, wyprodukowano dla: Jeronimo Martins Polska S.A., ul. Żniwna 5, 62-025 Kostrzyn.

W związku z zagrożeniem podjęto decyzję o wycofaniu z rynku tej partii produktu, a procedura wycofania została uruchomiona. Jak ujęto także w ostrzeżeniu publicznym, dotyczącym żywności: "Firma AVES Sp. z o.o. przygotowała komunikat dla klientów, informujący o wycofaniu z obrotu partii produktu. Firma Jeronimo Martins Polska niezwłocznie wszczęła procedurę wycofania z obrotu handlowego powyższej partii produktu, natychmiast po otrzymaniu informacji o niewłaściwych wynikach badań produktu".

"Rolada ze szpinakiem" wycofana. GIS ostrzega przed listeriozą

W sprawie prowadzone jest postępowanie wyjaśniające, monitorowany jest także proces wycofywania produktu.

Produktu z objętej komunikatem partii nie należy spożywać. Jeśli został on już spożyty, w wyniku czego wystąpiły objawy choroby, należy skontaktować się z lekarzem.

Główny Inspektorat Sanitarny podał, że listerioza jest zagrożeniem przede wszystkim dla kobiet w ciąży, noworodków i osób z obniżoną odpornością. Przekazano także informacje na temat objawów związanych z zakażeniem Listeria monocytogenes.