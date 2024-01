W poniedziałek Jurek Owsiak poinformował o pierwszym pieniężnym podliczeniu po 32. Finale Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy.

- Zakończyliśmy wczorajszy dzień z radością i deklarowaną sumą 175 426 813 złotych - powiedział Owsiak. - W tym momencie na koncie mamy 29 673 016 złotych i te pieniądze są teraz liczone - dodał i zapowiedział, że ostateczna suma zostanie podana 27 marca.

WOŚP. Jurek Owsiak: Gramy także dla księdza z Limanowej

Jurek Owsiak podziękował wszystkim, którzy grali razem z Orkiestrą - wolontariuszom, konstruktorom czy dziennikarzom. Dodał jednak, że WOŚP gra również dla tych, którzy nie grają z Orkiestrą.

- Gramy także dla księdza z Limanowej, który zakazał zbierać pieniędzy na WOŚP przed kościołem - przekazał.

- Zapewniam księdza, że jeżeli coś się stanie z jego płucami, to na pewno znajdzie pomoc na najbliższym oddziale pneumonologii, w szpitalu, który niedługo otrzyma, ten mega nowoczesny, potrzebny sprzęt - dodał Owsiak.

Jurek Owsiak odpowiada Mariuszowi Błaszczakowi

Prezes fundacji WOŚP podziękował również służbom mundurowym, które grały razem z WOŚP, organizowały zbiórki i wystawy sprzętu ratunkowego czy wojskowego. - Bardzo dziękujemy za pomoc i opiekę - mówił.

- Wróciliśmy do tego, co było wiele lat temu - podkreślił, po czym skierował swoje słowa do byłego ministra obrony narodowej Mariusza Błaszczaka.

- Spotkałem się z taką uwagą byłego ministra obrony narodowej, panie były ministrze nikt nikomu nie kazał, to był warunek, kiedy rozmawialiśmy z aktualnym ministrem: "Proszę nie wydawać rozkazów, nigdy w życiu. Jeżeli ktoś nie chce grać, jest to wolna niedziela, to proszę mu ją zostawić". Panie były ministrze wszyscy chcieli grać - powiedział Owsiak.

- To były te pikniki oddolne od ludzi. Ja pamiętam pana pikniki, nie będę ich komentował po prostu, bo pan kazał, a my nie kazaliśmy i to było fantastyczne, że ludzie po prostu chcieli być z nami - skomentował.

WOŚP 2024. Ważny list minister oświaty

W poniedziałkowym wywiadzie Jurek Owsiak przekazał również informację o ważnym liście, który otrzymał od minister oświaty.

Wspomniał, że jego organizacja od lat prowadzi warsztaty z pierwszej pomocy dla dzieci w klasach 1-3. Podał, że skierował pismo w tej sprawie, by nauka pierwszej pomocy w szkole podstawowej stała się obligatoryjna.

Owsiak przypomniał, że pierwsze zapowiedzi mówiły, że przedmiot zostanie wprowadzony dopiero w 2026 roku, jednak teraz dostał list mówiący, że nadejdzie to już w tym roku.

- Wręczono mi list, niezwykle ważny, w którym jest zapowiedź, że od tego roku, od 1 września będzie to przedmiot obligatoryjny - zapowiedział.

