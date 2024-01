Zgodnie z tradycją "Światełko do Nieba" zwieńczyło w niedzielę kolejny finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. W Rumi (woj. pomorskie ) doszło do niecodziennej sytuacji.

Sztab imprezy znajdował się w hali sportowej Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji. Niespodziewanie w kulminacyjnym momencie w zamkniętym pomieszczeniu odpalono fajerwerki, co wywołało panikę wśród uczestników.

WOŚP w Rumi. Miasto przeprasza

Poprosiliśmy Urząd Miasta w Rumi o odniesienie się do incydentu.

"Organizatorem finału WOŚP był Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Rumi. Urząd Miasta Rumi wezwał w trybie pilnym szefa miejskiego sztabu WOŚP do złożenia wyjaśnień, a organizator został zobowiązany do współpracy ze służbami" - czytamy w oświadczeniu przekazanym przez Annę Borys, naczelnik Wydziału Promocji i Zieleni Miejskiej UM w Rumi. W komunikacie podkreślono, że w "jednostce prowadzona jest szczegółowa kontrola, a osoby odpowiedzialne za przygotowanie tej części programu poniosą konsekwencje".

Oświadczenie MOSiR Rumia

"Jest nam bardzo przykro i przepraszamy wszystkich z powodu zaistniałej sytuacji. Pragniemy, by to zdarzenie nie przekreśliło udanych 14 lat pracy Sztabu Miejskiego WOŚP w Rumi" - czytamy z kolei w oświadczeniu szefa Sztabu Miejskiego WOŚP Rumia, zarządzającego MOSiR Rumia.

Jak podkreślono, w hali MOSiR podczas imprezy obecna była "wykwalifikowana służba medyczna". "Na szczęście nie odnotowaliśmy, by zgłosił się do niej ktokolwiek poszkodowany. Pomimo, że nikt fizycznie nie ucierpiał, bardzo ubolewamy, że w ogóle doszło do tego wydarzenia. Zamierzamy wyciągnąć wnioski na przyszłość z tego wydarzenia. Jesteśmy na etapie ustalania szczegółowego przebiegu zdarzenia. Szefowa sztabu odpowiada na pytania służb porządkowych" - podkreślono.