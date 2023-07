Pensja Andrzeja Dudy wyższa o 80 tys. zł niż przed rokiem

Jak wynika z dokumentu, w ubiegłym roku z tytułu prezydenckiego uposażenia prezydent RP zarobił w sumie 367 668,82 zł brutto. To ponad 80 tys. zł więcej niż przed rokiem, kiedy to jego zarobki wyniosły 281 991,43 zł brutto. Te z kolei były wyższe o około 40 tys. zł od roku wcześniejszego.

Na najnowszym oświadczeniu widnieje także informacja na temat zadatku tytułem umowy przedwstępnej sprzedaży spółdzielczo-własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego w kwocie 86 tys. zł.

Oświadczenie majątkowe Andrzeja Dudy. Dwa mieszkania, działka i duże oszczędności

W punkcie "zasoby pieniężne" Andrzej Duda wymienia ok. 150 tys. zł zgromadzone w walucie polskiej oraz ok. 200 euro - w walucie obcej, a także polisę ubezpieczeniową na kwotę ok. 53 tys. złotych. W poprzednim roku w jego posiadaniu było 30 tys. zł, 100 euro, a także akcje spółki Skotan i polisa ubezpieczeniowa na łączną kwotę 89 tys. zł.