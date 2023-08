Jeśli Rosja nie zostanie powstrzymana w Ukrainie, amerykańscy żołnierze tak jak w obu światowych wojnach będą musieli przelewać krew, by odnowić pokój w Europie - stwierdził Andrzej Duda w wywiadzie dla dziennika "The Washington Post". Prezydent powiedział również, że liczył, iż Ukraina otrzyma w Wilnie zaproszenie do NATO, dlatego będzie naciskał na Biały Dom, by takowe zostało przekazane na przyszłorocznym szczycie w Waszyngtonie.