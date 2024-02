To miała być zwykła impreza z kolegami. Skończyła się gwałtem. Mimo wielu śladów krwi w samochodzie jednego z podejrzanych oraz zidentyfikowania na odzieży kobiety śladów biologicznych dwóch mężczyzn śledztwo umorzono. Dlaczego? Z racji "niejednoznaczności i niewystarczającej liczby dowodów" - przekazała Interii niemal rok temu prokuratura .

- Byłam zakrwawiona i obolała. Do łazienki szłam na czworaka. Nie miałam pojęcia, co się stało.

Po powrocie do domu nie wstaje przez trzy dni. Wszystko ją boli. Jest "dziwnie" spokojna.

"Przestępstwo z użyciem narzędzia ostrego"

Po pięciu dniach Ilona zgłasza się do szpitala. Natychmiast wyłaniają jej stomię .

"Zastarzała rana cięta odbytu i odbytnicy drążąca do kości krzyżowej z przecięciem zwieraczy odbytu; Przestępstwo z użyciem narzędzia ostrego ; Inne i nieokreślone urazy brzucha, dolnej części grzbietu i miednicy, uraz mięśni i więzadeł brzucha; Uraz narządów jamy brzusznej; Uraz prostnicy".

Śledztwo umorzono

Co z domniemanymi sprawcami? Śledczy ustalają, że na odzieży znajdują się też ślady męskiego nasienia obu mężczyzn - Dariusza Z. - znajomego Ilony - na jej bieliźnie i legginsach, a nowo poznanego Dariusza Z. - na zewnętrznej stronie kurtki.

Przełożona operacja

Jak wygląda życie Ilony na co dzień? W 2017 i 2022 roku przechodzi dwie operacje rekonstrukcji zwieraczy odbytu. Nieudane. Mojej rozmówczyni nadal potrzebna jest stomia.

Choć na listopad 2023 roku zaplanowaną ma operację zespolenia, ostatecznie do niej nie dochodzi. Dlaczego? Zwieracze są jeszcze zbyt słabe.

- Po badaniu wyszło, że czucie w moim odbycie jest zachowane, a więc istnieje opcja na to, by przejść w przyszłości operację zespolenia. Zdaniem specjalistki szanse są duże. Aktualnie przede mną kosztowna rehabilitacja - elektrostymulacja zwieraczy odbytu - mówi w rozmowie z Interią.

"Cieszę się, że przemówiłam"

- Odezwało się kilka osób, jedna pani proponowała nawet pracę w Niemczech . Miałabym opiekować się osobami starszymi. Nie zdecydowałam się na to jednak z racji braku znajomości języka i kogokolwiek tam. Stomia w tym też nie pomaga. Bardzo natomiast doceniam każdy taki gest.

Publikację czytają też znajomi oraz sąsiedzi. Reakcje? Niektórzy współczują, niektórzy negatywnie odbierają to publiczne wyznanie.

- Najbardziej powściągliwa w wyrażaniu opinii była moja rodzina. Jestem po prostu zawiedziona. Cieszę się jednak, że przemówiłam i że tak rażąco niesprawiedliwy wyrok dotarł do szerszego grona odbiorców. Za to, co mi zrobili, sprawcy powinni zostać ukarani.