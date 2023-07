Białoruskie służby dostarczają migrantom sprzęt do pokonywania zapór na granicy - przekazał Stanisław Żaryn. Są to drabiny i narzędzia do cięcia. Pełnomocnik ds. bezpieczeństwa przestrzeni informacyjnej RP wskazał też, że migranci dostają przedmioty do atakowania polskich strażników granicznych.