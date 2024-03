Ciepły piątek może wielu z nas nastawić optymistycznie na zbliżający się weekend. Jednak będzie on udany jedynie w połowie. O ile sobota będzie jeszcze ciepła (ale nie do końca spokojna), to w niedzielę przyjdzie gwałtowne ochłodzenie.

Pogoda z ciepłem i burzami

Z zachodu Europy do Polski napływać będzie ciepły front, któremu towarzyszyć będzie duże zachmurzenie i opady deszczu, a także lokalne burze. W pierwszy dzień weekendu nasz kraj znajdzie się w zasięgu niżu, którego ośrodek przemieści się znad Morza Północnego nad Skandynawię. Reklama

Polska wciąż będzie się znajdować w strefie ciepłego powietrza polarnego morskiego, jednak po południu od zachodu zacznie napływać chłodna masa powietrza.

Sobota będzie pochmurna, z przelotnymi opadami deszczu, a na zachodzie i w centrum kraju również burzami. Najwięcej deszczu spadnie w rejonie Mazowsza, Śląska i Małopolski - tam suma opadów może sięgnąć około 10 mm. Wysoko w górach może też padać deszcz ze śniegiem i śnieg. W Tatrach przyrost grubości pokrywy śnieżnej może sięgnąć 7 cm.

Pomimo opadów i lokalnych burz dzień będzie ciepły, z temperaturami od 8 st. C na Wybrzeżu, 11 st. C na północy i terenach podgórskich Karpat do około 16 stopni Celsjusza na południowym zachodzie.

Wiatr będzie umiarkowany, choć na Wybrzeżu okresami dość silny. Wysoko w Karpatach możliwe porywy do 60 km/h a w Sudetach do 70 km/h.

W sobotę deszcz może padać w większości kraju. Na zachodzie i w centrum możliwe będą też burze / wxcharts /

Gwałtowna zmiana w niedzielę

W niedzielę nastąpi wyraźne ochłodzenie. Polska znajdzie się w strefie chłodnej masy arktycznego powietrza. Tylko na południu panować będzie cieplejsze powietrze polarne morskie. Będzie pochmurnie, a na północnym wschodzie mogą występować opady deszczu ze śniegiem i śniegu. Reklama

Temperatura w porównaniu z sobotą bardzo spadnie. W ciągu dnia na Pomorzu będzie nie więcej niż 2 st. C, a w centrum około 8 stopni Celsjusza. Najcieplej będzie na południowym zachodzie, jednak tam nie będzie więcej niż 10-11 st. C.

Wiatr będzie umiarkowany i porywisty. Nad morzem w porywach może osiągać prędkość do 55 km/h.

W niedzielę do Polski dotrze ochłodzenie. Miejscami na północnym wschodzie może nawet padać deszcz ze śniegiem i śnieg / wxcharts /

Alerty IMGW: Powrót przymrozków

W niedzielę wrócą też przymrozki. Specjaliści z IMGW prognozują wydanie związanych z tym alertów pierwszego stopnia dla dużej części kraju. Ostrzeżenia te mają obowiązywać w nocy z niedzieli na poniedziałek dla następujących województw:

zachodniopomorskiego ;

; pomorskiego ;

; kujawsko-pomorskiego ;

; warmińsko-mazurskiego ;

; podlaskiego ;

; mazowieckiego ;

; lubelskiego ;

; północnej części wielkopolskiego (powiaty: złotowski, pilski, chodzieski, czarnkowsko-trzcianecki).

Ostrzeżenia pierwszego stopnia dotyczące przymrozków mogą też obowiązywać również po weekendzie. IMGW prognozuje ich wydanie także w nocy z poniedziałku na wtorek nie tylko we wymienionych wyżej terenach, lecz dodatkowo w województwach:

lubuskim ;

; całości wielkopolskiego ;

; łódzkim ;

; świętokrzyskim.

Prognozy pogody wskazują, że to ochłodzenie może się utrzymywać co najmniej do połowy przyszłego tygodnia. Możliwe więc, że początek wiosny w tym roku będzie chłodny i nieprzyjemny.

