Pogoda daleka jest od wymarzonej. Sobota przebiegała pod znakiem dużego zachmurzenia oraz opadów deszczu, a na Podkarpaciu nawet marznących opadów, które powodowały gołoledź.

We znaki dawał się także silny wiatr, który, jak wynika z prognoz, nie zamierza słabnąć. Noc z soboty na niedzielę również zapowiada się z zachmurzeniem dużym z większymi przejaśnieniami.

Pogoda. Wichury w Polsce. Alerty IMGW

Miejscami, jak wskazał Jakub Gawron, synoptyk z Centralnego Biura Prognoz Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej, występować będą przelotne opady deszczu, a w obszarach podgórskich również deszczu ze śniegiem, wysoko w górach śniegu. W Sudetach i w Tatrach spadnie go do ok. 5 cm. Mimo wszystko noc będzie ciepła - temperatura minimalna wyniesie od zera stopni na północnym wschodzie do nawet 6-7 stopni Celsjusza na południowym zachodzie Polski.

Wiatr będzie zachodni, dość silny i porywisty. Na ogół jego porywy nie powinny przekraczać 60 km/h, ale na Wybrzeżu mogą być silniejsze, do 75 km/h. Silniej powieje też w górach, w Tatrach do 80 km/h, w Sudetach do 140 km/h.

Na niedzielny poranek oraz południe IMGW wydało alerty pierwszego stopnia przed silnym wiatrem. Ostrzeżenia dotyczą północnej części Polski: województwa pomorskiego, części woj. zachodniopomorskiego oraz powiatu elbląskiego, braniewskiego i nowodworskiego w woj. warmińsko-mazurskim. Z kolei dla południowej części województwa podkarpackiego i małopolskiego wydano alert drugiego stopnia przed roztopami.

Jak donosi portal Twoja Pogoda, sytuacja pogorszy się w poniedziałek - wiatr będzie jeszcze silniejszy niż w weekend. Lokalnie podmuchy mogą osiągać prędkość powyżej 100 km/h. Wichury mogą łamać drzewa, które spowodują utrudnienia w ruchu drogowym, a także zrywać linie energetyczne, dlatego trzeba liczyć się z przerwami w dostawie prądu.

Pogoda w niedzielę. Spadnie śnieg

Według najnowszej prognozy pogody niedziela zapowiada się pochmurnie, z przelotnymi opadami deszczu, a na północy kraju i obszarach podgórskich również opadami deszczu ze śniegiem. Wysoko w górach spadnie śnieg.

W Tatrach spodziewany jest przyrost pokrywy śnieżnej do ok. 8 cm, w Sudetach do ok. 6 cm. Natomiast na północnym wschodzie suma opadów deszczu może wynieść ok. 10 mm. Tam okresami popada intensywniej.

Temperatura maksymalna wyniesie od 3 stopni Celsjusza w obszarach podgórskich i na północnym wschodzie Polski do 9 stopni Celsjusza na południowym zachodzie. Odczuwalna będzie jednak niższa, bo wciąż utrzymywać się ma dość silny i porywisty wiatr. Jego porywy, jak przekazał synoptyk IMGW, dochodzić będą do ok. 65 km/h, a na Wybrzeżu, zwłaszcza tym środkowym i wschodnim, do 85 km/h. W Tatrach porywy wiatru sięgną do 100 km/h, a w Sudetach nawet do 150 km/h.

