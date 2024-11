Pogoda w prawie całej Polsce z alertami

Najnowsze alerty pogodowe dotyczą możliwego oblodzenia nawierzchni dróg i chodników. Mogą one powstać w wyniku opadów deszczu ze śniegiem i mokrego śniegu oraz niskich temperatur. Miejscami wieczorem i w nocy może być od -3 do 0 stopni, a przy gruncie od -4 do -1 st. C, zaś lokalnie nawet do -6 stopni.