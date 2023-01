Opady deszczu i wiatr. Mimo to będzie ciepło

Oprac.: Joanna Mazur Polska

W czwartek słabe opady deszczu wystąpią na północnym zachodzie i lokalnie na wschodzie. Jak na styczeń będzie ciepło, do dziewięciu stopni na zachodzie kraju - przekazała dyżurna synoptyk Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej Ilona Bazyluk. Co więcej, porywy wiatru nad morzem wyniosą do 55 km/h, natomiast w Sudetach do 110 km/h.

Zdjęcie IMGW prognozuje opady deszczu na północnym zachodzie i lokalnie na wschodzie, zdj. ilustracyjne / ZOFIA BAZAK / East News