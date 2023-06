Olga Semeniuk wywołała burzę słowami o dzietności. Teraz przeprasza

Wiceminister rozwoju i technologii Olga Semeniuk podczas wizyty w programie TVP Info "Minęła 8" mówiła o problemach demograficznych w Polsce.

- Musielibyśmy rozmawiać o trendach i modzie, która jest siłą napędową niżu demograficznego, to wszystko jest siła wypadkowa związana z tendencjami po lewej stronie sceny politycznej, ale dzisiaj coraz częściej widzę to po stronie Platformy, taki ten trend do zwiększania konsumpcjonizmu, zwiększania indywidualności społecznej, wygody ponad stan, bo to niestety są cechy charakterystyczne po stronie Platformy Obywatelskiej i Lewicy - powiedziała Olga Semeniuk-Patkowska.

Gajewska reaguje na słowa wiceminister. Semeniuk przeprasza

Słowa wiceszefowej MRiT wywołały burzę w internecie. Odniosła się do nich również posłanka Koalicji Obywatelskiej Kinga Gajewska, która zamieściła fragment wypowiedzi Semeniuk na Twitterze.

"Szanowna Pani Olgo Semeniuk! Nie życzę sobie dopisywania Platformie Obywatelskiej jakichś tendencji do bezdzietności w imię "wygody ponad stan". Jako mamie trójki dzieci przez gardło by mi nie przeszło pytanie, ile narodziła Pani dzieci przez 35 lat życia. To wybór każdej z nas, to uwarunkowania zdrowotne. Nic Pani do tego!" - napisała Gajewska.