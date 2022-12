W kalendarzu roku szkolnego - obowiązującym w roku szkolnym 2022/2023 - od 23 grudnia do 1 stycznia w szkołach nie ma zajęć - jest przerwa w nauce w związku ze świętami Bożego Narodzenia. Formalnie przerwa świąteczna trwa do 31 grudnia, ale 1 stycznia jest dniem ustawowo wolnym, dodatkowo przypada w niedzielę. Uczniowie wrócą więc do szkół w poniedziałek 2 stycznia.

Niezależnie od tego dniem wolnym od nauki będzie piątek 6 styczna - święto Trzech Króli, który również jest dniem ustawowo wolnym.

Ferie 2023. Kiedy przypada przerwa zimowa?

Niedługo po przerwie świątecznej rozpoczynają się ferie zimowe. Odbędą się w czterech terminach. Dwutygodniowa przerwa w zajęciach, zależnie od województwa, nastąpi między 14 stycznia a 26 lutego.

Od 14 do 29 stycznia odpoczywać będą uczniowie z województw: lubelskiego, łódzkiego, podkarpackiego, pomorskiego, śląskiego.

Od 21 stycznia do 5 lutego ferie będą mieć uczniowie z województw: podlaskiego, warmińsko-mazurskiego.

Od 28 stycznia do 12 lutego przerwę w nauce będą mieć uczniowie z województw: kujawsko-pomorskiego, lubuskiego, małopolskiego, świętokrzyskiego, wielkopolskiego.

Od 11 do 26 lutego odpoczywać będą uczniowie w z województw: dolnośląskiego, mazowieckiego, opolskiego, zachodniopomorskiego.

Następna przerwa w nauce w szkołach - na Wielkanoc - będzie od 6 do 11 kwietnia.