Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad poinformowała w czwartek wieczorem, że wszystkie drogi krajowe są przejezdne. Pracuje na nich 257 pojazdów do tzw. zimowego utrzymania.

Według GDDKiA warunki pogodowe mają wpływ na przejezdność dróg w województwach dolnośląskim i podkarpackim, gdzie na niektórych odcinkach zalega błoto pośniegowe i jest ślisko. Dotyczy to DK19 od Rzeszowa do granicy państwa i DK75 z Nowego Sącza do granicy. A w dolnośląskim zarówno DK33, jak i DK8 od Kłodzka do granicy.

Opady śniegu lub śniegu z deszczem występują na terenie województw: lubelskiego, łódzkiego, śląskiego, małopolskiego, dolnośląskiego i podkarpackiego. GDDKiA apeluje do kierowców o ostrożną jazdę w tych rejonach. Przestrzega też, że w nocy spadek temperatury poniżej zera może powodować lokalne oblodzenie dróg i chodników.