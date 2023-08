Minister brał udział w uroczystej prezentacji nowego Zespołu Bojowego C w Jednostce Wojskowej Formoza im. gen. broni Włodzimierza Potasińskiego w Dziwnowie (woj. zachodniopomorskie). Jak informowało MON, nowy zespół bojowy ma wzmocnić polskie siły na wypadek zagrożeń militarnych i niemilitarnych, które mogą wpłynąć na funkcjonowanie pobliskiej infrastruktury krytycznej tj. gazoportu w Świnoujściu oraz gazociągu Baltic Pipe.

- Położenie tego miejsca jest ważne z punktu widzenia dostaw surowców energetycznych do Polski, a więc w odległości około 30 kilometrów mamy terminal gazowy w Świnoujściu, w odległości 20-kilku kilometrów mamy Baltic Pipe, czyli gazociąg, który tłoczy gaz z Norwegii do Polsk i - tłumaczył minister MON.

"Formoza stanowi trzon polskich wojsk specjalnych"

Błaszczak mówił o świetnym wyszkoleniu działającej w Dziwnowe jednostki - Są świetnie wyszkoleni po szkoleniach odbytych w Stanach Zjednoczonych z Navy SEAL, z marines. To ludzie doświadczeni, uczestniczący w misjach, szkoleniach na całym świecie - przekonywał minister.

Błaszczak podkreślił prestiż jednostek Formozy - To ważny komponent polskich sił zbrojnych, komponent wojsk specjalnych, obok GROM-u, obok jednostki komandosów z Lublińca, właśnie Formoza stanowi trzon polskich wojsk specjalnych - mówił Błaszczak.

Minister chce, by młodzi Polacy wstępowali do wojska. Ocenił też stan uzbrojenia wojsk

- Chcę też zachęcić młodych ludzi do wstępowania do Wojska Polskiego - powiedział minister MON na konferencji w Dziwnowie - Selekcja do wojsk specjalnych nie jest łatwa - mówił minister - Droga prowadzi poprzez dobrowolną zasadniczą służbę wojskową, poprzez terytorialną służbę wojskową - dodał.