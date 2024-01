Nowy sondaż parlamentarny. Kluczowa rola Konfederacji

We wtorkowej "Rzeczypospolitej" podano wyniki sondażu IBRiS. Gdyby wybory parlamentarne miały odbyć się w następną niedzielę, frekwencja wedle deklaracji z badania wyniosłaby 60,9 proc. To o kilkanaście punktów procentowych mniej niż w wyborach październikowych, kiedy do urn wybrało się 74,4 proc. uprawnionych do głosowania.