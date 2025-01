14 lutego będzie nowym świętem państwowym

18 grudnia 2024 roku do Sejmu trafił poselski projekt ustawy o ustanowieniu Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Armii Krajowej . Projekt został złożony przez Klub Parlamentarny Koalicji Obywatelskiej.

Podczas posiedzenia Sejmu 8 stycznia odbyło się II czytanie projektu, po czym niezwłocznie przystąpiono do III czytania . Już 9 stycznia natomiast odbyło się głosowanie za całością projektu ustawy.

Dlaczego 14 lutego będzie świętem państwowym?

W uzasadnieniu projektu ustawy posłowie podkreślają, że Armia Krajowa była największą armią podziemną Europy w trakcie II wojny światowej. Należało do niej ponad 350 tys. zaprzysiężonych żołnierzy, w tym ok. 10 tys. oficerów i do 40 tys. ochotników walczących w oddziałach leśnych.