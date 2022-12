Nowe satelity dla polskiego wojska. Podpisano umowę

Oprac.: Dawid Kryska Polska

Polska podpisała z Francją umowę na zakup dwóch satelitów obserwacyjnych wraz ze stacją odbiorczą w Polsce. Dzięki nim możliwe będzie pozyskiwanie danych w zakresie rozpoznania obrazowego z dokładnością do 30 cm. - Nasza umowa dotyczy pozyskania dwóch satelitów, które będziemy mieli do 2027 roku - mówił we wtorek Mariusz Błaszczak.

Zdjęcie Minister obrony narodowej Mariusz Błaszczak oraz minister obrony Francji Sebastien Lecornu / Piotr Nowak / PAP