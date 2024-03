"Wróciliśmy do gry" - ogłosiła w komunikacie Marynarka Wojenna. " ORP Orzeł powraca . Ciężką pracą załogi oraz specjalistów stoczniowych nasz 291 (numer taktyczny okrętu - red.) zakończył pełne odbiory podwodne i rozpoczyna intensywną działalność morską " - czytamy we wpisie.

"Orzeł" wszedł do służby w 1986 roku i obecnie jest jedynym okrętem podwodnym polskiej marynarki . W 2021 roku Polska wycofała ze służby ostatnie, wiekowe jednostki klasy Kobben.

Jak informowaliśmy na początku lutego, ORP Orzeł przechodził remonty, które umożliwiałyby jego dalszą służbę. Okręt jest kluczowy dla Marynarki Wojennej, bo dzięki niemu można utrzymać załogi i zdolności podwodne do czasu pozyskania nowych jednostek w ramach programu Orka .

Trudne remonty ORP Orzeł

Problem w tym, że naprawy okrętu nie są proste. - Trzeba zaznaczyć, że "Orzeł" jest okrętem produkcji radzieckiej. Dostęp do części, technologii, jest znacznie utrudniony w związku z sytuacją geopolityczną na świecie. Nasze załogi i stoczniowcy naprawdę stają na głowie i starają się na wszelkie spowodować, żeby okręt był w pełni operacyjny. I jest to już bliskie osiągnięcia - mówił Interii 9 lutego kapitan marynarki Damian Przybysz, oficer prasowy 3. Flotylli Okrętów.

- Z naszego doświadczenia mogę powiedzieć, że my takie rzeczy robiliśmy w Dywizjonie Okrętów Podwodnych. Zbieraliśmy takie charakterystyki, nawet okrętów, które do tej pory nie są w służbie, a były na przykład na próbach morskich podczas budowy. To jest potężna dawka wiedzy - podkreślił Przybsz.