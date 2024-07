300 plus. ZUS zasypany wnioskami

Świadczenie "Dobry start" to wsparcie dla rodziców dzieci, które uczęszczają do szkoły. To świadczenie w wysokości 300 zł, które przysługuje uczniom do określonego wieku (do 20. roku życia lub do 24. roku życia w przypadku niepełnosprawności).