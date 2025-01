Południe z niebezpieczną zmianą

Na tych terenach miejscami może dochodzić do zamarzania mokrej nawierzchni dróg i chodników po opadach deszczu, deszczu ze śniegiem lub mokrego śniegu. To skutkować może oblodzeniem. Wieczorem i w nocy temperatura przy gruncie wyniesie tam od -3 do -1 st. C. Dlatego też alerty obowiązują od godz. 18:00 i 20:00 w piątek do godz. 8:00 i 9:00 w sobotę.