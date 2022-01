"Najsilniejszy wiatr wystąpi w nocy z soboty na niedzielę i w niedzielę. Nad morzem w porywach może osiągać nawet 120 km/h, w głębi lądu około 90-100 km/h" - podał Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej - Państwowy Instytut Badawczy. Synoptycy ostrzegają, że w związku z prognozą silnego wiatru będą wydane ostrzeżenia drugiego stopnia przed silnym wiatrem w głębi lądu. Z kolei nad morzem mogą to być alerty trzeciego, najwyższego, stopnia.

Orkan Nadia zaatakuje w sobotę

IMGW ostrzega, że "porywy wiatru mogą spowodować łamanie gałęzi lub nawet powalanie całych drzew, zrywanie linii energetycznych i wiele innych niebezpieczeństw". "Już dziś w Tatrach obowiązuje ostrzeżenie przed intensywnymi opadami śniegu, z przyrostem pokrywy do 20 cm. Poza tym przez cały weekend w górach będą zawieje i zamiecie śnieżne" - podano.

IMGW prognozuje, że w sobotę Polska dostanie się pod wpływem głębokiego niżu z ośrodkami nad Skandynawią, "z zachodu na wschód kraju przemieści się strefa frontu ciepłego" - dodano. "Będziemy w chłodnym powietrzu polarnym, a za frontem napłynie ciepła masa powietrza polarnego morskiego" - wskazano. "W sobotę na południowym wschodzie mogą pojawić się też opady marznące powodujące gołoledź" - podano.

Orkan Nadia. Bardzo silne porywy wiatru w nocy z sobotę na niedzielę

Prognoza pogody IMGW przewiduje, że w niedzielę "Polska będzie pod wpływem niżu przemieszczającego się znad Łotwy nad Rosję". "Z północnego zachodu, za frontem chłodnym, napłynie chłodne powietrze polarne morskie" - wskazano.

W sobotę następny głęboki niż Nadia z systemem frontów, którego ośrodek znajdzie się nad Skandynawią, spowoduje kolejne załamanie pogody. W nocy z soboty na niedzielę w Karpatach porywy wiatru mogą osiągnąć 100 km/h, a w Sudetach nawet 140 km/h.







W piątek ok. g. 16 IMGW poinformował, że wiatr miał prędkości: w Gdańsku - 80 km/h, w Kmiecinie - 70 km/h, Gdyni - 65 km/h. Maksymalna średnia prędkość wiatru wynosiła od 40 km/h do 60 km/h - podano.

Zachmurzenie, deszcz i wiatr

W nocy zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami i przejściowymi rozpogodzeniami, w drugiej połowie nocy na zachodzie wzrastające do całkowitego. Miejscami opady śniegu, we wschodniej połowie kraju początkowo, na zachodzie w drugiej połowie nocy. Na krańcach zachodnich możliwy też deszcz ze śniegiem. W Karpatach prognozowany przyrost pokrywy śnieżnej o około 7 cm.

Temperatura minimalna od -4 st. C na wschodzie do 0 st. C na zachodzie i 1 st. C nad morzem, w rejonach podgórskich od -6 st. C do -4 st. C. Spadek temperatury poniżej 0 st. C będzie miejscami powodować oblodzenie dróg i chodników. Wiatr słaby i umiarkowany, okresami porywisty, na wschodzie w porywach do 55 km/h, z kierunków zachodnich. Wysoko w górach porywy wiatru do 70 km/h oraz zamiecie i zawieje śnieżne.

Orkan Nadia. Jaka pogoda w sobotę?

W sobotę zachmurzenie całkowite z przejaśnieniami, tylko na południowym wschodzie początkowo małe i umiarkowane. Przemieszczające się z północnego zachodu na wschód opady śniegu i deszczu ze śniegiem, przechodzące w zachodniej połowie kraju w deszcz. Na południu i w centrum możliwe przejściowo opady marznącego deszczu, powodującego gołoledź. Na zachodzie okresami o natężeniu umiarkowanym i tam prognozowana suma do 10 mm.







W północno-wschodniej części Polski przejściowy przyrost pokrywy śnieżnej o 5 cm do 7 cm. Temperatura maksymalna od -1 st.C na wschodzie, około 2 st.C w centrum, do 8 st.C na północnym zachodzie; w rejonach podgórskich Karpat około -2 st.C. Wiatr umiarkowany, stopniowo wzmagający się do dość silnego, nad morzem dość silny i silny od 30 km/h do 45 km/h, porywisty, południowo-zachodni i zachodni. Porywy wiatru do 65 km/h, wieczorem na zachodzie do 75 km/h, nad morzem do 80 km/h, a w górach do 90 km/h.

Miejscami zawieje i zamiecie śnieżne.

Orkan Nadia przejdzie przez Warszawę

W nocy w Warszawie zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami i rozpogodzeniami. Początkowo możliwe słabe opady śniegu. Temperatura minimalna około -3 st.C. Wiatr na ogół umiarkowany, okresami porywisty, północno-zachodni i zachodni. Uwaga! Drogi i chodniki miejscami śliskie.

W sobotę w stolicy zachmurzenie duże, początkowo możliwe większe przejaśnienia. Opady śniegu przechodzące w deszcz ze śniegiem i deszcz, miejscami marznący i powodujący gołoledź. Możliwy przejściowy przyrost pokrywy śnieżnej do około 7 cm. Temperatura maksymalna około 1 st. C. Wiatr początkowo słaby i umiarkowany, później wzmagający się stopniowo do dość silnego i w porywach do 60 km/h, południowo-zachodni.