Nie żyje Mariusz Trynkiewicz. Był nazywany "szatanem z Piotrkowa"

Mariusz Trynkiewicz nie żyje. Miał 62 lata

Pierwszą ofiarą Trykiewicza był 13-letni Wojtek, który zginął 4 lipca 1988 r. Mężczyzna poznał nastolatka na jednym z miejskich kąpielisk i zachęcił do odwiedzenia go w domu pod pretekstem postrzelania z wiatrówki. Zwłoki Wojtka znaleziono zawinięte w koc w okolicznym lesie.

Sprawa Mariusza Trynkiewicza. Sejm uchwalił tzw. ustawę o bestiach

We wrześniu 1989 r. sąd skazał "szatana z Piotrkowa" na karę śmierci, którą trzy miesiące później zamieniono na 25 lat więzienia (w wyniku amnestii uchwalonej przez Sejm). W 2014 r. Trynkiewicz na krótko wyszedł na wolność po to, by w wyniku tzw. ustawy o bestiach trafić do ośrodka odosobnienia.